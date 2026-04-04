Депутат Говырин: ветеранам СВО с инвалидностью автоматически назначат выплаты

В России для ветеранов СВО с инвалидностью планируют упростить порядок получения социальных услуг и выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Согласно инициативе, военнослужащие, получившие инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, смогут однократно подать заявление и оформить поддержку с первого числа следующего месяца.

«Законопроект вводит новую часть, которая дает право однократно подать заявление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования в любое время и получить набор социальных услуг уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Эта опция доступна ветеранам, являющимся инвалидами, в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований», – заявил Говырин в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что поправки также распространяются на ветеранов, у которых инвалидность была установлена уже после завершения службы – в течение 12 месяцев. В этом случае подать заявление можно в течение трех месяцев с момента установления инвалидности.

По словам депутата, новый механизм касается всех ветеранов боевых действий, указанных в федеральном законе «О ветеранах», независимо от характера травм. Воспользоваться упрощенным порядком можно только один раз, после чего будет действовать стандартная процедура оформления.