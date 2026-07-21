Депутат Говырин рассказал о новом законе об оплате государственных услуг

Граждане смогут быстрее получать подтверждение оплаты государственных услуг благодаря передаче данных о платежах в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в режиме реального времени. Об этом NEWS.ru сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, подготовленный законопроект направлен на полный перевод расчетов с государством в цифровой формат.

Документ расширяет возможности ГИС ГМП и предусматривает автоматизацию обмена информацией между банками, Федеральным казначейством и системой. Законопроект устанавливает сроки и правила передачи данных, что должно ускорить обработку платежей и сделать их подтверждение более надежным.

Говырин отметил, что благодаря передаче информации о платежах в режиме реального времени граждане смогут быстрее получать подтверждение расчетов при оформлении документов, подаче заявлений, получении разрешений и лицензий.

По словам депутата, одним из ключевых изменений станет автоматическая синхронизация между всеми участниками расчетов. Это позволит снизить влияние человеческого фактора и сократить задержки при обработке платежей. Банки и платежные посредники будут обращаться к государственной системе при каждом начислении, используя уникальный идентификатор.

Согласно законопроекту, банки и другие платежные агенты должны будут запрашивать сведения из ГИС ГМП при наличии уникального идентификатора начисления. Это поможет уменьшить количество ошибок в реквизитах, предотвратить ситуации с «зависшими» платежами и обеспечить поступление средств по назначению.

Граждане смогут проверять статус платежей через портал «Госуслуги» и другие официальные сервисы.

Как отметил Говырин, обновление данных в системе будет происходить практически сразу, а автоматический обмен информацией между банками, казначейством и ГИС ГМП избавит людей от необходимости самостоятельно подтверждать оплату или предоставлять квитанции в государственные органы.