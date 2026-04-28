Депутат Говырин рассказал, кому положена доплата к пенсии за работу в сельском хозяйстве

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о порядке назначения надбавки к пенсии для граждан, проработавших в сельском хозяйстве. Об этом сообщает «RT».

Он пояснил, что речь идет о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии. По его словам, распространенное представление о прибавке в 25% ко всей пенсии неверно: закон предусматривает увеличение на 25% именно фиксированной части страховой пенсии по старости или инвалидности.

Говырин отметил, что в 2026 году базовая фиксированная выплата для получателей страховой пенсии по старости составляет 9584,69 рубля. Соответственно, сельская надбавка достигает 2396,17 рубля в месяц.

Депутат подчеркнул, что для назначения выплаты необходимо соблюдение нескольких условий одновременно. Первое связано со стажем: требуется не менее 30 календарных лет работы именно в сельском хозяйстве, при этом общий стаж жизни или работы в сельской местности не учитывается.

Второе условие касается статуса пенсионера. По словам Говырина, он должен быть неработающим. Если человек устраивается на работу с обязательным пенсионным страхованием, выплата приостанавливается, а после увольнения Социальный фонд России ее возобновляет.

Третье условие связано с местом проживания: на момент назначения надбавки пенсионер должен проживать в сельской местности.

Говырин также обратил внимание на вопрос переезда в город. Он сообщил, что с 2022 года законодательство закрепило норму, по которой уже назначенная надбавка сохраняется при переезде. Это означает, что после получения выплаты пенсионер может сменить место жительства, не теряя доплату.