Депутат Говырин напомнил, что часть маткапитала можно получить единовременно

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны»)

Остаток материнского капитала в пределах 10 тыс. рублей включительно разрешается получить единовременной выплатой на банковский счет. Об этом напомнил депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин, передает RT.

«Семье перечисляют фактическую сумму, которая сохранилась на день обращения. Полученными деньгами владелец сертификата распоряжается по своему усмотрению», – подчеркнул парламентарий.

При этом для получения выплаты владельцу сертификата следует подать заявление через портал госуслуг или в МФЦ, указав реквизиты банковского счета.

По словам депутата, рассмотрение обращения может занять до пяти рабочих дней, перечисление после положительного решения – еще до пяти рабочих дней.

Основную часть маткапитала семьи направляют на жилье, образование детей, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет и другие предусмотренные законом цели. «Свободное использование распространяется на выплаченный остаток в пределах установленной суммы», – акцентировал Говырин.

Материнский капитал, включая неизрасходованные средства, был автоматически проиндексирован на 5,6% 1 февраля 2026 года. «<...> остаток в 100 тыс. рублей после индексации вырос до 105,6 тыс. рублей. Актуальную сумму можно посмотреть в выписке на портале государственных услуг», – детализировал он.

Материнский капитал в 2026 году составляет около 728 тыс. рублей на первого ребенка и около 963 тыс. рублей – на второго, если ранее семья не получала сертификат. Если маткапитал уже был оформлен на первенца, при рождении второго ребенка предусмотрена доплата в размере около 234 тыс. рублей.