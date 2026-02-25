Депутат Говырин: ежегодную семейную выплату можно будет получить с июня 2026 года

С июня 2026 года в России начнется прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ. «Государство пересчитывает подоходный налог работающего родителя за предыдущий год по ставке 6% вместо стандартных 13%, а разницу перечисляет на карту. То есть семья получает обратно примерно половину ранее удержанного НДФЛ», — пояснил депутат.

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители при соблюдении условий: в семье должно быть двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), а среднедушевой доход не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или в клиентской службе СФР с 1 июня по 1 октября года, следующего за расчетным. «Первые заявления за 2025 год принимаются с 1 июня 2026 года», — уточнил Говырин. Решение фонд выносит в течение 10–20 рабочих дней, перечисление занимает до пяти дней.

На реализацию этой меры в федеральном бюджете на 2026 год заложено почти 120 млрд рублей, сообщил парламентарий.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».