Депутат Госсовета Татарстана Вавилов проведет прием граждан

Завтра в региональной общественной приемной «Единой России» пройдет прием граждан с депутатом Госсовета Татарстана Владимиром Вавиловым.

Парламентарий будет принимать звонки от людей и общаться с гражданами, которые направили свои обращения, а также с позвонившими на горячую линию сайта «Мой депутат». Встреча начнется в 13 часов.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.