Депутат Госсовета Татарстана Тахир Хадеев: Мы — дети и внуки победителей

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

К патриотическому флешмобу «Мой герой – моя семья» присоединился заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. Он рассказал «Татар-информу» про своего деда и отца – участников Первой мировой и Великой Отечественной войн.

«Мой дед Юнус Сафин участвовал в Первой мировой. Он – кавалер Георгиевских крестов, я очень горжусь своим дедом. Отец Галимзян Хадеев тоже воевал, он был старшим сержантом гвардии, имеет медаль „За Отвагу“. Моя мать в молодом возрасте работала в колхозе, ее наградили за доблестный труд в тылу», – сказал он.

Многие родственники Тахира Хадеева в военные годы трудились в тылу, «приближая День Победы, как могли». Есть родственники, которые не вернулись с полей сражений.

«День Победы – важный праздник для нашей семьи. Мы всегда собираемся, вспоминаем родственников и гордимся отцом и дедом. Мы – дети и внуки победителей», – заключил Тахир Хадеев.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой – моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны – военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья