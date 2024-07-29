Депутат Госсовета Татарстана раскритиковал закон о запрете телефонов для участников СВО

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев назвал «несправедливым и неработоспособным» закон, запрещающий использование телефонов участникам СВО. Соответствующим мнением он поделился в своем телеграм-канале.

«И вот тут, как я считаю, есть два важных аспекта. Во-первых, закон является несправедливым по отношению к тем, кто пошел защищать интересы нашей страны, а во-вторых, неработоспособный, так как до сих пор нет выстроенной системы по обеспечению бойцов необходимым телекоммуникационным оборудованием. Получается, хотели как лучше, а получилось как всегда. Приняли неработающий закон, но при этом создали дополнительную напряженность у личного состава», — написал парламентарий в посте.

Он также отметил, что данный закон стал некой попыткой возродить систему, которая существовала в ЧВК «Вагнер».

«Там бойцы не бегали с личными смартфонами по ЛБС. Для работы им выдавались и телефоны, и планшеты со всеми необходимыми программами и приложениями. Связь с родственниками обеспечивалась через определенные телефоны, которые находились у командиров. Именно через них бойцы выходили на связь с родными и близкими. Это могли быть и звонки, и общение через мессенджеры», — поделился Шарафиев.

Депутат объяснил, что такого рода система позволяла обеспечивать информационную безопасность и дисциплину в подразделении.

«Но есть одно «но». То была частная военная структура с собственными внутренними правилами, на которые бойцы соглашались, вступая в организацию. А принятый Госдумой закон в первую очередь будет распространяться на мобилизованных и контрактников», — обратил внимание депутат.