Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госсовета Татарстана раскритиковал закон о запрете телефонов для участников СВО
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев назвал «несправедливым и неработоспособным» закон, запрещающий использование телефонов участникам СВО. Соответствующим мнением он поделился в своем телеграм-канале.
«И вот тут, как я считаю, есть два важных аспекта. Во-первых, закон является несправедливым по отношению к тем, кто пошел защищать интересы нашей страны, а во-вторых, неработоспособный, так как до сих пор нет выстроенной системы по обеспечению бойцов необходимым телекоммуникационным оборудованием. Получается, хотели как лучше, а получилось как всегда. Приняли неработающий закон, но при этом создали дополнительную напряженность у личного состава», — написал парламентарий в посте.
Он также отметил, что данный закон стал некой попыткой возродить систему, которая существовала в ЧВК «Вагнер».
«Там бойцы не бегали с личными смартфонами по ЛБС. Для работы им выдавались и телефоны, и планшеты со всеми необходимыми программами и приложениями. Связь с родственниками обеспечивалась через определенные телефоны, которые находились у командиров. Именно через них бойцы выходили на связь с родными и близкими. Это могли быть и звонки, и общение через мессенджеры», — поделился Шарафиев.
Депутат объяснил, что такого рода система позволяла обеспечивать информационную безопасность и дисциплину в подразделении.
«Но есть одно «но». То была частная военная структура с собственными внутренними правилами, на которые бойцы соглашались, вступая в организацию. А принятый Госдумой закон в первую очередь будет распространяться на мобилизованных и контрактников», — обратил внимание депутат.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»