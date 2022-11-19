Депутат Госсовета Татарстана предложила ввести в школах новый предмет – семьеведение

В школьную программу необходимо включить новый предмет – семьеведение, так как это может помочь снизить количество разводов и укрепить институт семьи, считает председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова. Преподавать этот предмет можно и на классных часах, отметила она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

«В школах должны быть уроки семьеведения. Семьеведение, финансовая грамотность, психологическая грамотность должны быть. Преподавать их должны обученные люди, пусть это будет даже на классных часах, а не отдельными уроками. Это же касается и здоровья», – считает Захарова.

По ее мнению, именно дети, воспитывающиеся в полных семьях, в будущем смогут создать свою полноценную семью.