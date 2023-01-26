Депутат Госсовета Татарстана предложил Казани и Лисичанску стать городами-побратимами

Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин попросил рассмотреть возможность подписания соглашения о побратимских связях Казани и Лисичанска. С таким предложением парламентарий выступил на 40-м заседании Государственного Совета РТ.

«Прошу изучить возможность создания института побратимов на региональном и федеральном уровнях с принятием соответствующих нормативно-правовых актов. А также обновить договоры о побратимстве с городами дружественных стран, расторгнув с недружественными, обсудить возможность привязки оказания гуманитарной помощи к институту городов-побратимов», – сказал Ягудин.

Он заметил, что в ноябре 2002 года города Казань и Донецк подписали договор о побратимстве и партнерских отношениях. За эти годы, по мнению депутата, документ устарел и требует обновления. «Такой же договор о побратимстве нужно заключить с Лисичанском», – убежден парламентарий.

1 июня прошлого года соглашение о побратимских связях подписали власти Санкт-Петербурга и Мариуполя, напомнил депутат. «С тех пор Санкт-Петербург и его жители оказывают гуманитарную помощь от своего города-побратима. И это опыт не только Петербурга, но и других городов», – подчеркнул он.

Татарстан взял шефство над Лисичанском в Луганской народной республике, напомнил депутат. «Татарстан помогает Лисичанску восстанавливать системы жизнеобеспечения, практически решен вопрос по газу, решается вопрос обеспечения водой и теплом. В этот город из Татарстана направляется различная гуманитарная помощь, продукты. “Породнение” городов будет способствовать развитию добрых отношений между населением», – добавил он.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин согласился с тем, что «вопрос актуальный». «Сегодня надо с такими городами сближаться, они и сами тянутся к нам – к России, Татарстану. Будем поддерживать. Донецк и Лисичанск, где побывали парламентарии, тоже примерно такой же вопрос поднимают», – заявил он.