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Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев ушел добровольцем в зону СВО
Контракт о службе в одном из добровольческих подразделений ВС РФ подписал в ДНР депутат Госсовета Татарстана от «Единой России», председатель Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами Марат Галиев.
Помощница народного избранника в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметила, что, несмотря на регулярную материальную помощь, которую Галиев оказывал бойцам СВО, он искренне хотел и сам записаться в добровольцы.
Напомним, что первым из татарстанских депутатов, подписавших краткосрочной контракт на службу в зону СВО, стал Эдуард Шарафиев, представляющий в Госсовете РТ фракцию ЛДПР.
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