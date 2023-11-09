Депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев ушел добровольцем в зону СВО

Марат Галиев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Контракт о службе в одном из добровольческих подразделений ВС РФ подписал в ДНР депутат Госсовета Татарстана от «Единой России», председатель Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами Марат Галиев.

Помощница народного избранника в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметила, что, несмотря на регулярную материальную помощь, которую Галиев оказывал бойцам СВО, он искренне хотел и сам записаться в добровольцы.

Напомним, что первым из татарстанских депутатов, подписавших краткосрочной контракт на службу в зону СВО, стал Эдуард Шарафиев, представляющий в Госсовете РТ фракцию ЛДПР.