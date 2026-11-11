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СВО 11 ноября 2026 09:59

Депутат Госсовета Шарафиев вручил татарстанским военнослужащим госнаграды

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В зоне проведения спецоперации состоялась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан военнослужащим. Высокие награды за проявленные мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач вручил депутат Госсовета, ветеран СВО Эдуард Шарафиев, сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

Государственных наград удостоены военнослужащие ряда мотострелковых и танковых полков, а также гвардейской мотострелковой дивизии и гвардейского танкового полка.

Шарафиев также передал военнослужащим гуманитарную помощь от волонтерского корпуса «От сердца к сердцу. Помощь СВОим», «Волонтеров Мири» и АНО ветеранов боевых действий «Боевое братство» города Альметьевск.

#госнаграды #военнослужащие #Татарстан
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