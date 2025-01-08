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Депутат Госсовета РТ вручил бойцам СВО госнаграды в период новогодних праздников
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев вручил бойцам бригады Святой Георгий Царьградские кресты и кресты СДД, а также другие госнаграды. Отметим, что в зоне СВО парламентарий находился в период новогодних каникул.
«В праздничные дни с 1 по 7 января находился в зоне СВО. Там совместно с Александром Бородаем посетили подразделения Союза Добровольцев Донбасса, где вручили бойцам бригады Святой Георгий Царьградские кресты и кресты СДД, а также государственные награды», - написал Шарафиев в своем телеграм-канале.
По его словам, церемония вручения проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Он также поздравил всех бойцов с праздниками, пожелав воинской удачи и скорейшей победы.
фото: телеграм-канал Эдуарда Шарафиева
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