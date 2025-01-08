Депутат Госсовета РТ вручил бойцам СВО госнаграды в период новогодних праздников

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев вручил бойцам бригады Святой Георгий Царьградские кресты и кресты СДД, а также другие госнаграды. Отметим, что в зоне СВО парламентарий находился в период новогодних каникул.

«В праздничные дни с 1 по 7 января находился в зоне СВО. Там совместно с Александром Бородаем посетили подразделения Союза Добровольцев Донбасса, где вручили бойцам бригады Святой Георгий Царьградские кресты и кресты СДД, а также государственные награды», - написал Шарафиев в своем телеграм-канале.

По его словам, церемония вручения проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Он также поздравил всех бойцов с праздниками, пожелав воинской удачи и скорейшей победы.

фото: телеграм-канал Эдуарда Шарафиева