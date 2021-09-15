Ларионова рассмотрела запросы пенсионеров и опекунов людей с ОВЗ в систему «Мой депутат»

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова в рамках рассмотрения обращений граждан в системе «Мой депутат» созвонилась с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями здоровья и обсудила с ними решение актуальных социальных вопросов.

Депутат обратила внимание на то, что вопросы поступают от жителей всех муниципальных районов Республики Татарстан.

«Я стараюсь ответить в первую очередь на вопросы социального характера, потому что по ним, как правило, обращаются люди с инвалидностью и люди пожилого возраста. Наша партия продвигает тезис заботы о людях и для меня эти темы очень важны», — поделилась Ларионова.

Фото: © Дарья Сайфиева

Пенсионерка из Набережных Челнов обратилась к депутату Госсовета РТ с просьбой предоставить пожилым людям возможность на льготной основе посещать занятия в спортивных комплексах города. Ларионова напомнила, что по распоряжению Кабмина РТ во всех населенных пунктах должны быть созданы условия для занятий спортом для граждан старшего возраста. К 2024 году количество спортивных объектов с льготным или бесплатным входом для пенсионеров планируется увеличить до 40%. Парламентарий также отметила, что в большинстве парков и скверов республики установлены фитнес-площадки, где в ранние часы, как правило, занимаются люди старшего возраста.

Депутат также посоветовала обратиться в гериатрический кабинет. В Набережных Челнах их на сегодняшний день шесть.

«Это новая служба, чья работа направлена на то, чтобы продлить физическую активность лицам старшего возраста. В таких кабинетах даются все рекомендации касательно физической нагрузки», — объяснила она.

Ларионова также пообещала подготовить письмо главе Набережных Челнов Наилю Магдееву с просьбой взять обеспечение льготных занятий спортом для пенсионеров под личный контроль.

Жительница Казани Ирина, являющаяся опекуном 31-летней дочери инвалида-колясочника, оставила обращение с предложением обеспечить условия для комфортного проживания в квартирах семей, где есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ларионова отметила, что затраты для обустройства отдельных квартир, где проживают люди с инвалидностью на сегодняшний день не предусмотрены в федеральном и республиканском бюджетах, однако в последние годы во многих многоквартирных домах столицы Татарстана стали появляться пандусы.

Также, по словам депутата, Казань — единственный город в России, где был построен специальный дом для людей с инвалидностью с возможностью проживания совместно с их семьями. Здание было спроектировано с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья. В квартирах нет порогов, а на каждом из этажей построены специальные противопожарные блоки, где человек сможет укрыться в случае возгорания, если не успеет своевременно выбраться на улицу. На территории 60-квартирного дома на улице Дубравная также был построен реабилитационный центр.

«Но 60 квартир на весь город, конечно, это мало», — сказала политический деятель.

Она рассказала, что хотела бы выступить с инициативой по внесению изменений в Строительный кодекс РФ, чтобы в проектировании домов изначально учитывались потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и создавались все необходимые условия.

«Если внести изменения в строительный кодекс и законодательство, чтобы на первом этаже каждого строящегося дома, хотя бы в одном подъезде, были созданы все условия для проживания инвалидов-колясочников, то можно было бы постепенно эту проблему решить», — уверена Ларионова.