Ильдар Гильмутдинов: Спад рождаемости в России напрямую связан с 90-ми годами

Демографическая яма, которая существует сегодня в России, напрямую связана с 1990-ми годами. Тогда спад рождаемости был масштабнее даже демографической ямы Второй мировой войны, заявил депутат Государственной Думы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.

«Это сегодня те ребята, те дети 90-х годов, которые стали родителями, — сказал спикер. — Вы же прекрасно понимаете, их мало. Такая аналитика есть. И проблема будет существовать еще не один год».

При этом Гильмутдинов подчеркнул, что даже при низком коэффициенте рождаемости в школах Татарстана не хватает мест для первоклассников.

«И не потому, что кто-то к нам откуда-то приехал, — уверен депутат. — Это отголоски тех решений, которые уже были приняты Правительством. Именно эти решения подвигли к определенному росту рождаемости».

По мнению парламентария, каждый в состоянии увидеть и оценить огромную работу, проделанную государством.

«Семейное благополучие заключается в том числе и в возможности отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь. И сегодня у нас просто шикарные лагеря, — заметил он. — Работает кэшбек — огромная поддержка для родителей… А детские садики, а горячее питание? А школы и дома культуры, которые мы строим? Открываем новые больницы и ФАПы. Это же всё для наших детей!»

По мнению Гильмутдинова, сегодня существует целый ряд трудностей, которые только предстоит преодолеть. Однако руководство Татарстана готово к работе и открыто к диалогу. И большинство решений, принятых властью, имеют в своей основе пожелания и потребности рядовых жителей республики, убежден он.