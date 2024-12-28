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Общество 28 декабря 2024 11:48

Депутат Госсовета РТ Шарафиев исполнил мечту мальчика из Менделеевского района

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Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев исполнил новогоднюю мечту мальчика Евгения из Менделеевского района Татарстана. Именно его письмо снял ранее парламентарий с республиканской «Елки желаний», сообщил глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Шарафиев подарил ребенку игровой ноутбук, машину на пульте управления и сладкий подарок.

«Женя - скромный, сильный и увлеченный молодой человек, настроен серьезно заниматься программированием. Желаю успехов во всем Евгению и всем юным менделеевцам!» - отметил Беляев в посте.

фото и видео: телеграм-канал Радмира Беляева

#елка желаний #Татарстан #депутат Госсовета РТ
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