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Депутат Госсовета РТ Шарафиев исполнил мечту мальчика из Менделеевского района
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев исполнил новогоднюю мечту мальчика Евгения из Менделеевского района Татарстана. Именно его письмо снял ранее парламентарий с республиканской «Елки желаний», сообщил глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.
Шарафиев подарил ребенку игровой ноутбук, машину на пульте управления и сладкий подарок.
«Женя - скромный, сильный и увлеченный молодой человек, настроен серьезно заниматься программированием. Желаю успехов во всем Евгению и всем юным менделеевцам!» - отметил Беляев в посте.
фото и видео: телеграм-канал Радмира Беляева
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