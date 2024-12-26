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Депутат Госсовета РТ Рягат Хусаинов доставил в ЛНР гуманитарный груз
В преддверии Нового года депутат Госсовета РТ Рягат Хусаинов вместе с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным доставили гуманитарную помощь в подшефные Лисичанск и Рубежное.
Состав гуманитарного груза включал 10 кубов пиломатериалов для ремонта кровли, 40 кубов фасадного утеплителя, 500 квадратных метров мягкой кровли, бутилированную воду и детские подарки, которые станут частью праздничных мероприятий для местных ребят.
Особенным событием стала доставка в Лисичанск автомобиля скорой помощи на базе «УАЗ», специально подготовленного по запросу местных медиков. Вместе с автомобилем были переданы медикаменты и средства личной гигиены, необходимые для работы медицинских учреждений.
«Мы подготовили и сопроводили груз совместно с Рамилем Асадуллиным и Игорем Храмовым при поддержке администрации и жителей Лениногорского района. Уверены, автомобиль скорой помощи позволит улучшить качество жизни в Лисичанске, а праздничные подарки порадуют детей», — отметил Рягат Хусаинов.
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