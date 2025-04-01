Депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов поднял важные вопросы о мерах социальной защиты

Фото предоставило Татарстанское РО ПП ЛДПР

Депутат Госсовета Республики Татарстан и координатор Татарстанского отделения ЛДПР Руслан Юсупов по поручению Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого направил официальное обращение Раису Татарстана Рустаму Минниханову, в котором поднял важные вопросы о мерах социальной защиты.

В условиях роста миграционных потоков и увеличения числа граждан, недавно получивших российское гражданство, ЛДПР отмечает, что новые граждане, прожившие в регионе короткий срок, получают доступ к льготам и мерам поддержки наравне с теми, кто долгое время вносит вклад в развитие территории. Это создает дополнительную нагрузку на бюджет и ослабляет поддержку тех, кто действительно нуждается в помощи.

Руслан Юсупов отметил: «Мы должны гарантировать, что социальные льготы получают те, кто действительно вносит вклад в развитие страны и нашего региона. Установление требований к гражданству для получения социальных льгот поможет обеспечить более справедливое распределение ресурсов и минимизировать риски злоупотреблений».

В своем обращении Юсупов предложил следующие меры:

1. Установить требование нахождения в гражданстве Российской Федерации не менее 10 лет для получения сертификатов на улучшение жилищных условий.

2. Ввести требование нахождения в гражданстве Российской Федерации не менее 5 лет для получения дополнительных социальных льгот и мер поддержки.

Данные инициативы позволят перенаправить бюджетные средства на развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры.

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