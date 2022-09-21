Депутат Госсовета РТ: «Решение о мобилизации отвечает вызовам западного мира»

Решение Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации является полностью целесообразным и отвечает вызовам западного мира. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев.

«Учитывая, под каким беспрецедентным давлением находится наша страна, я полностью поддерживаю решение нашего Президента о частичной мобилизации. Как отметил Владимир Путин, в мобилизации примут участие люди с квалифицированным образованием — это военные, имеющие опыт и четкую планировку, когда, какие шаги нужно принимать», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Бариева, нужно также учитывать то, что на днях ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области объявили о проведении референдумов. В связи с чем Президент РФ Владимир Путин отметил, что сегодня главная задача — обеспечить безопасность волеизъявления граждан данных территорий.

«Мы понимаем, что это очень правильный и своевременный шаг для того, чтобы мы четко могли отстаивать интересы нашей страны и, конечно, помочь нашим освобожденным территориям. Для того, чтобы все планирующиеся мероприятия, в том числе защита границ нашей страны, действительно проходила на очень серьезном уровне», — отметил Динар Бариев.

Он также отметил, что татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России» с самого начала военной операции поддерживало решения Президента РФ.

«Мы с самого начала специальной военной операции поддерживали решения Владимира Путина. И сами организовывали неоднократно сбор средств для наших военных в том числе. Мы также будем продолжать данную работу, сегодня это как никогда необходимо», — подчеркнул Бариев.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Призыву подлежат 300 тыс. резервистов, которые имеют боевой опыт. Планируется, что мобилизация пройдет поэтапно, при этом студенты и солдаты-срочники под него не попадут.