Депутат Госсовета РТ рассказал, что прибыл в зону СВО

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев рассказал в свои телеграмм-канале, что после прохождения боевого слаживания он прибыл в зону СВО.

«Время боевой подготовки и слаживания завершено. В составе добровольческого батальона прибыл на место дислокации к линии боевого соприкосновения», – написал политик в мессенджере.

Шарафиев ранее говорил, что принял решение вступить в один из добровольческих батальонов республики. Еще до вступления в ряды добровольцев депутат несколько раз ездил на Донбасс с гуманитарными миссиями.