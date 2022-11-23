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Происшествия
23 ноября 2022  15:52
Полина Шевчук

Депутат Госсовета РТ рассказал, что прибыл в зону СВО

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Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев рассказал в свои телеграмм-канале, что после прохождения боевого слаживания он прибыл в зону СВО.

«Время боевой подготовки и слаживания завершено. В составе добровольческого батальона прибыл на место дислокации к линии боевого соприкосновения», – написал политик в мессенджере.

Шарафиев ранее говорил, что принял решение вступить в один из добровольческих батальонов республики. Еще до вступления в ряды добровольцев депутат несколько раз ездил на Донбасс с гуманитарными миссиями.

#спецоперация на Украине
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