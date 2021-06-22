Депутат Госсовета РТ: Проблема современных мам и пап — отсутствие надежды

Главная проблема современного родительства — это отсутствие надежды, заявил депутат Госсовета РТ шестого созыва Альмир Михеев на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани. При этом размер и периодичность выплат от государства не оказывают никакого влияния на коэффициент рождаемости.

«Я общаюсь с людьми на округе и вижу: они не верят в то, что у них будет возможность дать своим детям достойные условия жизни, хорошее образование, — пояснил Михеев. — Люди не уверены, что их дети не сгорят в очередной маленькой войне или не обнищают от следующих геополитических приобретений».

Депутат полагает, что для того, чтобы государство было успешным, ему необходимо иметь не менее 300 млн налогоплательщиков. В современной России не наберется и 150 млн.

«К сожалению, в последнее время ни президент, ни правительство в целом не говорят о будущем, — заявил Михеев. — Не называется понятных цифр; мы как будто законсервированы. Может, стоило ставить задачу таким образом, что мы должны достигнуть определенного количества налогоплательщиков. Допустим, 200 млн человек к 50 году».

По мнению депутата, для того чтобы поддержать семьи с детьми, нужно не только «шумно разрабатывать программы поддержки в рамках предвыборной кампании», но и понимать, откуда возьмутся деньги на рост демографии. Следует наводить порядок в налогообложении, перестать субсидировать экспортные пошлины, а также усиливать антикоррупционное законодательство. Как уверяет Михеев, одно только наведение порядка в Госзакупках способно дать более 3 трлн рублей в год.

«Рождаемость стимулирует уверенность в завтрашнем дне, а эта уверенность достигается верой в государство и в работу правовых механизмов, — заявил спикер. — Выплаты — лишь возможность улучшить качество человеческой жизни. Можно сколько угодно раздавать материнские капиталы и пособия, но они — не фундамент, а только костыли. А костыли нужны лишь больным и слабым».

Михеев полагает, что Россия постепенно сваливается в демографическую яму. И весьма вероятно, что в будущем коэффициент рождаемости в нашей стране упадет даже до 1,5, а нетрудоспособным к 2036 году станет практически каждый второй.

«Количество детей, как рынок акций, растет на ожиданиях, — подытожил депутата. — На ожиданиях, что завтра наших детей будет гораздо лучше нашего сегодня. И уж точно лучше, чем родительское вчера».