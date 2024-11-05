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Депутат Госсовета РТ про выборы в США: Пусть они друг другу глотки перегрызут!
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев заявил, что следит за выборами в США, но не пристально. По его словам, в основном кандидаты обсуждают внутреннюю политику, а не внешнюю.
«Я не думаю, что победа того или иного кандидата как-то сильно поменяет подходы Америки к Украине и вопросам мировой безопасности», - цитирует парламентария издание KazanFirst.
Он также отметил «культуру» общения кандидатов – экс-лидера Дональда Трампа и вице-президента Штатов Камалы Харрис: один называет другую тупой, а вторая в ответ обзывает его фашистом. Россия же, в свою очередь, не стремится к такой «демократии», считает он.
Еще спикер напомнил, что система выборов в США имеет тройное дно. То есть, президента там выбирают не избиратели, а выборщики, партийный состав которых искажает реальное голосование. И американские граждане знают об этом.
Шарафиев признался, что для него самый лучший результат президентских выборов в США – это если кандидат не признает результаты, что спровоцирует политический конфликт и не только.
«Пусть они лучше схватятся друг с другом и перегрызут друг другу глотки. Пока они будут заняты собой, остальному миру станет спокойнее», - резюмировал депутат.
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