Депутат Госсовета РТ предупредила о новом виде мошенничества с «Пушкинской картой»

Депутат Государственного Совета Татарстана Людмила Рыбакова предупредила о новом виде мошенничества, когда Telegram-каналы предлагают обналичить «Пушкинскую карту». Провести разъяснительную работу на родительских собраниях попросила парламентарий на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Очень хороший проект — „Пушкинская карта”. Но мы видим, что в Telegram гуляет [предложение] „Снять деньги с Пушкинской карты”. Это уже один из видов мошенничества среди несовершеннолетних, когда ребенок уходит в этот контент, с карты снимаются деньги. Буквально на днях ко мне обратилась одна родительница. Прошу обратить внимание», — сказала Рыбакова.

Заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов отметил, что вопросы цифровой безопасности «учтены в рамках образовательного пространства России, в том числе и Татарстана». В отечественном программном обеспечении предусмотрены боты, ограничивающие информацию, которая может причинить вред психическому и физическому здоровью обучающихся, добавил он.

«Это всё как раз и предусмотрено в отечественных программных продуктах. В то время как в иностранных продуктах таких ограничителей нет. Наоборот, эти программы способствуют, чтобы такая вредоносная информация поступала в образовательные организации», — поделился своим пониманием разницы между российским и зарубежным софтом с парламентариями чиновник.

По словам замминистра, единая система данных, к которой подключены все образовательные организации, фильтрует негативный контент в интернете. Более того, он позволяет отслеживать, кто на территории школы подключается к такому контенту, заметил он, описав очередное, на его взгляд, достоинство этой системы.

С помощью «Пушкинской карты» молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно посещать музеи и различные культурно-массовые мероприятия.