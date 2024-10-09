Депутат Госсовета РТ предложил вернуть программу «Антикариес» для лечения детей

Депутат Фадбир Сафин предложил вернуть программу «Антикариес» для лечения зубов у детей и обеспечить беременным медосмотр по принципу «одного окна». С такими инициативами парламентарий выступил на четвертом заседании Госсовета РТ.

«До 2017 года была программа “Антикариес”, предлагаю ее возродить. Есть проблема с лечением кариеса у детей», – сказал Сафин.

По его словам, экстренную помощь можно получить в детской стоматологии в порядке «живой очереди». В течение нескольких дней, например, после установки временной пломбы ребенок должен попасть на повторный прием, но записаться к врачу непросто.

«Почему врач, дающий рекомендацию, сам не может записать пациента на повторный прием? Или пациент тут же не может записаться в регистратуре? Получается, что пациенты идут в платную стоматологию и вынуждены отдать достаточно большие суммы», – отметил депутат.

Сафин добавил, что раньше у беременных была возможность пройти медосмотр за одно посещение поликлиники, а сейчас нет.

«Беременная женщина записывается через Госуслуги к терапевту. Врач дает направления на анализы и к узким специалистам, к ним тоже необходимо записываться. Пациентка вынуждена несколько дней посещать поликлинику, отпрашиваться с работы, стоять в общей очереди к врачам, в которой стоят и болеющие граждане», – подчеркнул он.

В результате многим женщинам приходится проходить медосмотр платно, заметил парламентарий.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поручил взять эти предложения в работу.

«Обращение нужно направить в соответствующие министерства, попросив ответ о принятых мерах, чтобы на очередном заседании Госсовета мы могли проинформировать, как вопросы решаются и каковы перспективы», – заявил он.