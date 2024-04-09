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Депутат Госсовета РТ предложил разработать программу по сокращению ручного труда
Депутат Марат Галеев предложил разработать программу по снижению ручного труда на производстве. Об этом парламентарий заявил на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«Просьба рассмотреть создание специальной программы или подпрограммы в рамках „Производительности труда” по сокращению малоквалифицированного ручного труда. Потому что других резервов нет. Мигранты нас не спасут, тем более с ними вопрос ужесточается. Нет другого пути повысить эффективность трудовых ресурсов кроме разработки специальной программы», — сказал Галеев.
По мнению депутата, тормозом развития экономики является «не высокая процентная ставка, а непреодолимый в ближайшем будущем дефицит кадров».
«И это не удастся преодолеть в ближайшие пять — десять лет. Это будет постоянно — требуются, требуются... Есть несоответствие между требуемыми квалифицированными рабочими и их наличием. В целом выработка у нас на одного работающего выше, чем в среднем по России. Но есть ряд отраслей, где ниже», — подчеркнул парламентарий.
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