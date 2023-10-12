Депутат Госсовета РТ предложил размещать пасеки с учетом их безопасности для аллергиков

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Депутат Госсовета РТ Марат Галиев предложил законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О пчеловодстве в РФ». Законопроектом предлагается размещать пасеки с учетом безопасности граждан, имеющих аллергию на укусы пчел.

«Физические и юридические лица, осуществляющие пчеловодство в непосредственной близости от места проживания граждан, <…> имеющих медицинские показания об аллергической реакции на укусы пчел, обязаны размещать пасеки на принадлежащих им <…> земельных участках с учетом обеспечения интересов безопасности граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект направлен на «усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, у которых имеются аллергические реакции на укусы пчел». А размещение пасеки на соседнем земельном участке создает угрозу для их здоровья и жизни.

Действующее законодательство России в области пчеловодства не регламентирует требования к размещению пчеловодами пасек рядом с земельными участками граждан, имеющих аллергию на укус пчел, отмечается в документе.

По информации Министерства здравоохранения Татарстана, в прошлом году в медучреждения с жалобами на укусы пчел, шершней, ос и за оказанием экстренной помощи обратилось 1042 человека, в том числе имеющих аллергические реакции на укус – 576 человек. По состоянию на 1 августа этого года в медицинские организации обратились 880 человек, половина из них – с аллергическими реакциями.