Депутат Госсовета РТ предложил перевести время на час вперед

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин предложил перевести время в республике на час вперед по отношению к московскому. Об этом парламентарий заявил на 53-м заседании Государственного Совета РТ.

«Для улучшения качества жизни татарстанцев необходим компромисс: постоянный перевод времени на час вперед относительно московского, а также перевод времени в летний период еще на час. Таким образом, летом – плюс два часа, в остальное время – плюс один час», – сказал спикер.

По словам Ягудина, у большинства соседних с Татарстаном регионов время переведено или на один час (Самара, Ульяновск, Ижевск), или на два часа (Уфа, Оренбург).

«Московское время подходит для Москвы и прилегающих регионов. Татарстан находится в восточной части, солнце у нас встает и садится тоже по-другому», – уточнил депутат.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин пообещал, что это предложение будет направлено в Правительство республики. «Чтобы еще и еще раз посчитать экономическую составляющую вместе с Минздравом, Минэкономики и Минфином», – отметил он.