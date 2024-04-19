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Депутат Госсовета РТ предложил перевести время на час вперед
Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин предложил перевести время в республике на час вперед по отношению к московскому. Об этом парламентарий заявил на 53-м заседании Государственного Совета РТ.
«Для улучшения качества жизни татарстанцев необходим компромисс: постоянный перевод времени на час вперед относительно московского, а также перевод времени в летний период еще на час. Таким образом, летом – плюс два часа, в остальное время – плюс один час», – сказал спикер.
По словам Ягудина, у большинства соседних с Татарстаном регионов время переведено или на один час (Самара, Ульяновск, Ижевск), или на два часа (Уфа, Оренбург).
«Московское время подходит для Москвы и прилегающих регионов. Татарстан находится в восточной части, солнце у нас встает и садится тоже по-другому», – уточнил депутат.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин пообещал, что это предложение будет направлено в Правительство республики. «Чтобы еще и еще раз посчитать экономическую составляющую вместе с Минздравом, Минэкономики и Минфином», – отметил он.
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