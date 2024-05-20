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СВО 20 мая 2024 14:13

Депутат Госсовета РТ предложил демобилизовать военнослужащих с тремя и более детьми

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Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев предложил проработать варианты демобилизации военнослужащих с тремя и более детей. Это обращение парламентарий отправил руководителю рабочей группы по вопросам СВО Андрею Турчаку.

Шарафиев подчеркнул, что 2024-й объявлен в России Годом семьи по указу Президента РФ Владимира Путина.

«За время проведения СВО появились военнослужащие, у которых родился третий ребенок в семье. Но в перечне оснований для демобилизации не предусмотрена такая причина, как наличие трех и более детей. Поэтому данной категории военнослужащих отказывают в демобилизации», - сказано в документе.

В связи с этим, депутат Госсовета РТ попросил обсудить предложенную им инициативу на заседании рабочей группы.

#военнослужащие #СВО #Год семьи #многодетные семьи #депутат Госсовета РТ
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