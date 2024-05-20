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Депутат Госсовета РТ предложил демобилизовать военнослужащих с тремя и более детьми
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев предложил проработать варианты демобилизации военнослужащих с тремя и более детей. Это обращение парламентарий отправил руководителю рабочей группы по вопросам СВО Андрею Турчаку.
Шарафиев подчеркнул, что 2024-й объявлен в России Годом семьи по указу Президента РФ Владимира Путина.
«За время проведения СВО появились военнослужащие, у которых родился третий ребенок в семье. Но в перечне оснований для демобилизации не предусмотрена такая причина, как наличие трех и более детей. Поэтому данной категории военнослужащих отказывают в демобилизации», - сказано в документе.
В связи с этим, депутат Госсовета РТ попросил обсудить предложенную им инициативу на заседании рабочей группы.
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