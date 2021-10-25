Депутат Госсовета РТ попросил разъяснить населению последствия подделки QR-кодов

Улучшить разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях использования поддельных QR-кодов предложил депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев. Об этом член партии «Единая Россия» заявил на 26-м заседании республиканского парламента VI созыва.

«Предлагаю обратиться к органам исполнительной власти с поручением расширить разъяснительную работу среди граждан о негативных последствиях использования фальшивых документов о вакцинации, а к правоохранительным органам — с просьбой об активизации противодействия этому явлению», — сказал парламентарий.

Бикеев отметил, что по имеющимся оценкам в последние месяцы в регионах России резко вырос теневой рынок подделки и продажи QR-кодов о вакцинации. «Это вызвано недавно принятыми антиэпидемическими мерами. Более того, зачастую такие продажи осуществляются оптово с участием комиссионных посредников», — добавил он.

Депутат убежден, что такое явление в случае его развития «может иметь катастрофические последствия». Он пояснил, что по статистике количество вакцинированных будет расти, но произойдет рост смертей и случаев тяжелого течения Covid-19, а сама инфекция продолжит циркулировать. «В итоге под угрозой [окажется] коллективный иммунитет», — подчеркнул он.

Парламентарий заметил, что ответственность за подделку QR-кодов и использование фальшивых документов о вакцинации существует, хотя, по его мнению, она недостаточно строгая. «Здесь есть над чем работать», — продолжил он.

«Но главное, наверное, не репрессии, а предупреждение, поскольку время не ждет. Цена легкомыслия и жадности — жизнь и здоровье людей, в том числе близких самих нарушителей», — заключил Бикеев.