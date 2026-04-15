Депутат Госсовета РТ: Половина бомбоубежищ закрыта, многие – захламлены

В Татарстане из 838 бомбоубежищ только 443, или 53%, приведены в нормативное состояние. Такие данные по состоянию на февраль этого года со ссылкой на Минземимущество РТ привел депутат Госсовета РТ Альберт Ягудин на 20-м заседании парламента республики.

«Остальные 395 убежищ закрыты на замки, многие затоплены, захламлены, в них нет света, воды и вентиляции. Таблички об убежищах размещены на подъездах, но внутрь не попасть. Ответственных лиц нет. Оборудование полностью отсутствует. Это касается подвалов жилых домов, которые должны быть основной защитой для 90% татарстанцев», – заявил он.

Ягудин отметил, что реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) началась 12 сентября 2023 года, но «срок исполнения растянут до 2028 года».

«Система ломается из-за халатности собственников помещений. Жители жилых районов, особенно отдаленных микрорайонов, до сих пор не слышат сигнал тревоги или слышат очень слабо. Сирену вводят только около заводов, да и то во время учений – март, апрель 2026-го. О реальной угрозе – тишина», – подчеркнул он.

По словам депутата, ремонт одного убежища обходится в 6 млн рублей, федеральные субсидии на это не предоставляются. «Муниципалитеты не справляются с нагрузкой», – заметил он.

Ягудин предложил решение, доступное, по его словам, для IT-специалистов – внедрить электронную систему разблокировки дверей подвалов по аналогии с современными домофонами.

«Сирена сработала – автоматически открываются все двери убежища, раздается голосовое предупреждение об опасности. Сделать можно за месяц, а эффективность повысится кардинально», – заключил он.