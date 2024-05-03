Депутат Госсовета РТ отвез в зону СВО стройматериалы и медикаменты для госпиталей

Руслан Нигматулин, депутат Госсовета Татарстана, недавно посетил зону специальной военной операции и доставил помощь военнослужащим из Татарстана, привезенную из Набережных Челнов. После возвращения 2 мая он организовал встречу с волонтерами для обсуждения текущих нужд и планирования будущих отправлений гуманитарной помощи.

Нигматуллин внес значительный вклад в организацию помощи, отправив фургон с 20 тоннами груза, собранным инициативной группой «Своих не бросаем 16», местными жителями и предприятиями. Груз включал в себя технику, строительные материалы, оборудование и медикаменты для госпиталей, а также личные посылки.

Фото: © «Татар-информ»

Нигматулин поделился впечатлениями о своем визите в Луганск и Донецк, где он вместе с руководителями проекта «Своих не бросаем 16» передал помощь и получил слова благодарности от военных. Он отметил активность волонтеров в его родном городе, где они изготавливают маскировочные сети, окопные свечи и другие предметы, необходимые на фронте, и что общая стоимость произведенных товаров оценивается в миллионы рублей.

В школе №35 прошла встреча с волонтерами, где обсуждались текущие трудности и пути их решения для расширения масштабов работы. Волонтеры также провели мастер-класс для учеников по изготовлению «сухого душа» и продемонстрировали другие свои изделия.

Фото: © «Татар-информ»

Рафиля Нуриева, руководитель Ассоциации ТОС Центрального района, отметила, что к волонтерской деятельности присоединяется все больше людей, включая школьников. Была организована работа по плетению маскировочных сетей, которые, по ее словам, могут спасти жизни.

Фото: © «Татар-информ»

Нигматулин поддержал идею создания цеха по плетению сетей и подчеркнул необходимость его оснащения и постоянной поставки материалов. Он также выразил мнение о важности поддержания интенсивности работы волонтеров, так как условия на фронте остаются сложными, и помощь из дома всегда актуальна, особенно в преддверии летней жары. Нигматулин призвал к более организованной работе волонтеров, чтобы они могли более эффективно отвечать на потребности военных.