Депутат Госсовета РТ отметила снижение рутины у бизнеса благодаря ИИ

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» прошла сессия «Женщины исламского мира: предпринимательство и экономика в эпоху искусственного интеллекта». Мероприятие было организовано на площадке трека «Женский взгляд», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В дискуссии приняли участие депутаты Государственного Совета Татарстана Ляля Кудерметова, Ольга Воронова, Ирина Терентьева и Рузиля Тимергалеева, а также представители ряда зарубежных стран.

Сессия была посвящена роли искусственного интеллекта в бизнесе и экономике. Участницы представили проекты, реализуемые в разных сферах предпринимательства, и обсудили влияние цифровых технологий на развитие отраслей.

Генеральный директор компании из Ганы Джанет Осей Боади рассказала о применении ИИ для стимулирования экономического роста и инноваций. По ее словам, технологии уже сегодня создают новые форматы наставничества, а также помогают развивать стартапы в сферах финансов, здравоохранения и образования.

«Сегодня ИИ предлагает виртуальное наставничество. Мы видим вдохновляющие примеры женщин, которые занимаются стартапами в разных сферах – финансы, здоровье, образование. Это создает новые рабочие места и развивает экономику. Например, медицинские компании при помощи искусственного интеллекта улучшают диагностику и уход за пациентами», – рассказала участникам сессии Джанет Осей Боади.

О влиянии ИИ на медиасферу также рассказала профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камилла Нигматуллина. Она отметила, что компании, внедрившие ИИ-решения на ранних этапах, уже получили экономический эффект, а сам искусственный интеллект становится «новой базовой валютой» креативной экономики.

«Именно поэтому мы считаем, что искусственный интеллект – это действительно новая базовая валюта, которая будет определять будущее не только нашей индустрии, но и в целом креативных индустрий, в которых многие из нас сегодня заняты. Главный экономический эффект сегодняшнего времени – это как раз скорость, с которой искусственный интеллект наполняет рынки. Для России это особенно актуально, потому что 89 регионов – это 89 специфических экономических рынков», – подчеркнула она.

Подводя итоги сессии, депутат Госсовета Татарстана Рузиля Тимергалеева отметила практическую пользу технологий для бизнеса.

«Переполняет чувство вдохновения после этой сессии, – подчеркнула парламентарий. – Гостья из Пакистана Фарва Хаснаин говорила о том, что сегодня век жесткой конкуренции и мягкая женская сила в это время имеет особое значение в искренности, в умении договариваться. И много было сказано про искусственный интеллект. Хочу сказать, как предприниматель, много задач, много рутины убрал искусственный интеллект. С помощью одной из систем ИИ, практически каждый день, я сама решаю огромное количество мелких вопросов, на которые раньше уходило много времени и ресурсов. Спасибо за эти актуальные темы».

В сессии также приняли участие представители Ганы, Таиланда, ОАЭ/ЮАР, Пакистана, Камеруна и России, представляющие бизнес, технологии и медицину.