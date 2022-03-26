Депутат Госсовета РТ Олег Коробченко предложил отменить аренду летним кафе

Депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко заявил о необходимости отменить арендную плату летним кафе. Об этом он сообщил «Татар-информу».

«У нас тоже должны быть уютные летние кафе, которые придают городской среде шарм тех же французских улочек», – сказал депутат Госсовета РТ.

Также он отметил, что для возвращения культуры посещения заведений необходимо привлекать аудиторию за счет проведения фуд-баттлов среди ресторанов, кафе, гастрономических фестивалей с дегустациями блюд

Напомним, что 10 марта депутат Госсовета Татарстана на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству предложил разрешить ресторанам и кафе республики после 23:00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ресторанам и кафе республики продлили работу в ночное время. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Данное ограничение было введено 30 октября 2021 года, в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом Covid-19.