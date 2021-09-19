Депутат Госсовета о явке избирателей: У татарстанцев есть особое чувство ответственности

У жителей Татарстана есть особое чувство ответственности — этим объясняется высокая явка на выборах, поделился мнением в беседе с ИА «Татар-информ» председатель Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Олег Коробченко.

«У нас есть чувство ответственности. Когда я звоню в партийные отделения республик Марий Эл, Удмуртии, Кировской области, люди говорят, что не знают, может, пойдут на выборы, может не пойдут. У нас же в Татарстане люди могут быть даже аполитичны, но когда я спрашиваю: „Ты проголосовал?“ — человек тут же четко показывает фотографию, как доказательство того, что он пошел и свой голос отдал. У нас в Татарстане жестко присутствует вертикаль власти. И это правильно, когда у каждого гражданина перед государством есть социальная ответственность. И мы должны выбирать, проявлять гражданскую инициативу, делать выбор, который нам государством возложен», — отметил собеседник агентства.

По мнению Коробченко, две партии, которые активно заявили о себе в эту выборную кампанию, — это «Единая Россия», успешно занимающаяся социальными вопросами страны, и партия предпринимателей «Партия Роста», курирующая вопросы малого и среднего бизнеса.

«Кампания прошла успешно, никаких значимых нарушений не было. Может, где-то и было сопротивление на местных уровнях, но в принципе все прошло достойно. Наши предприниматели, депутаты во всех 43 районах и двух городах Татарстана во всех отделениях отработали великолепно. Они полностью организовали сбор всех малых и средних предпринимателей, работали со всеми коллективами. Сегодня люди понимают, для чего нужна партия предпринимательства, для чего нужно поддерживать средний и малый бизнес, потому что в республике 30% бюджетоформирования происходит за счет них. Считаю, что кампания прошла идеально», — отметил собеседник агентства.