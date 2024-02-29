Депутат Госсовета РТ о выступлении Путина: В целом дан посыл на рост экономики

В блоке про экономику Президент России Владимир Путин отразил актуальные для бизнеса темы, многие из которых созвучны с тем, о чем просили предприниматели. Таким мнением о послании Президента Федеральному Собранию поделился депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин.

«Важнейшая инициатива — национальный проект „Кадры“. Профориентация, сотрудничество бизнеса и государства при подготовке специалистов под запросы экономики. Развитие научных и инженерных школ. Поддержкой для профессионального образования должна стать программа ремонта зданий и общежитий вузов и ссузов. Это очень актуально для страны, Татарстана и города Набережные Челны, в частности. Мы об этом тоже говорили не раз. Будем рассчитывать на результаты. Главное — воспитать молодежь, заинтересованную в труде», — подчеркнул он.

Нигматулин также положительно отозвался об инициативе зафиксировать до 2030 года налоговые параметры, чтобы инвесторы работали в стабильных условиях, а также про смягчение налогового режима и кредитных каникул для МСП.

Отдельное внимание депутат уделил проблеме перехода из малого бизнеса в средний, из среднего — в крупный.

«Некоторые компании дробили бизнес, так как резко теряли меры господдержки. Президент согласился, что условия для растущих предпринимателей не должны ухудшаться. А тем, кто ранее дробил бизнес, дадут амнистию. Хорошая инициатива. В целом дан посыл на рост экономики. Поэтому снимается часть антикризисных мер, например мораторий на проверки бизнеса», — заключил собеседник «Татар-информа».