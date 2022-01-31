Депутат Госсовета РТ: Нужна жесткая позиция регулятора по стоимости проезда

Для эффективной и бесперебойной работы транспорта в Татарстане нужна жесткая позиция регулятора относительно стоимости проезда. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову высказал депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«Правде надо смотреть в глаза, определенные признаки системности в проблемах с транспортом есть. Они, действительно, имеют место в некоторых муниципалитетах. В чем же вопрос? На мой взгляд, нужна жесткая позиция регулятора в стоимости проезда», — сказал он, отвечая на вопрос о проблемах в организации межмуниципальных перевозок.

Александр Тыгин отметил, что имеет опыт работы не только руководителем Зеленодольского района, но и заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ по вопросам экономики и тарифообразования. Уже в тот период он заметил, что «с экономикой транспортных перевозок ситуация складывается не самым удачным для транспортников образом».