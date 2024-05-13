Депутат Госсовета РТ Нигматулин возглавил реготделение партии «Новые люди» в Татарстане

фото: пресс-служба реготделения партии «Новые люди» в Татарстане

Депутата Госсовета РТ, экс-лидера реготделения Партии Роста в Татарстане Руслана Нигматулина избрали председателем регионального отделения партии «Новые люди». Решение приняли единогласно на общем собрании членов реготделения 13 мая.

«Благодарю за доверие. Уверен, что усиленный состав отделения сможет сделать для партии гораздо больше. Опыт предпринимателей и энергия молодых людей дадут синергетический эффект», - поблагодарил Нигматуллин.

Он добавил, что вместе со ним в команду пришли известные предприниматели, которые проявили себя в Партии Роста. Все они выдвигали инициативы в Госсовете республики, в муниципальных советах, в том числе по поддержке МСП, построили мототрассу мирового уровня с детским мотоклубом, запустили программы для развития предпринимательства – «Лаборатория предпринимательства» и «Наставник для начинающего бизнеса», ряд соцпроектов.

«Интересные, перспективные наработки, инициативы и реальные дела есть и у основателей «Новых людей» в Татарстане. «Новые люди» - парламентская партия, а значит, у нас, наших избирателей появился сильный ресурс для законотворчества, направленный на рост нашей экономики, а в конечном итоге – на рост благосостояния жителей. Теперь будем работать над повесткой прогресса вместе. У нас отличная, крутая команда!» – поделился Нигматулин.

Он также сообщил, что одна из ближайших задач – выдвижение кандидатов на выборы в Госсовет РТ. Сам депутат тоже намерен снова баллотироваться.

«Мы нацелены на активную, яркую и эффективную избирательную кампанию, поэтому планируем выставить кандидатов во всех округах! Готовы серьезно побороться за то, чтобы представлять интересы наших избирателей в Государственном Совете. Подробнее об этом мы расскажем, когда стартует кампания», - добавил он.

Напомним, что об официальном объединении партий под названием «Новые люди» было объявлено на съезде в Москве 19 апреля.