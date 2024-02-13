Депутат Госсовета РТ Нигматулин предложил, как решить кадровый голод в Челнах

Депутат Государственного Совета Татарстана Руслан Нигматулин предложил несколько способов решения кадрового голода на предприятиях Набережных Челнов. С инициативой он выступил на заседании городского совета перед руководством города и республики – в мероприятии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Парламентарий выразил солидарность с тезисом мэра Наиля Магдеева об активном развитии предпринимательства, формирующего треть экономики Челнов.

«Предприниматели готовы развиваться дальше и расширять свои производства. Могу подтвердить это на своем примере. Мы занимаемся поставкой подшипниковой продукции. С 2022 года обороты „Далини“ растут в полтора раза ежегодно. Количество работников увеличилось в 2 раза, заработная плата — на 60% к 2022 году. Мы ускорили проект по созданию своего производства подшипников в Татарстане», — отметил Руслан Нигматулин.

Депутат озвучил общую республиканскую проблему — нехватка кадров на производстве. Сегодня на рынке труда Челнов по официальной статистике на одного безработного приходится 10 вакансий. Промышленности города дополнительно требуются как минимум 8 тыс. человек.

«Есть предложение увеличить количество бюджетных мест в техникумах и колледжах именно по рабочим специальностям. По прогнозам, до 2030 года количество выпускников девятых классов в городе будет расти. Сейчас 60% из них выбирают профессиональное образование. Если тенденция сохранится, то к 2030 году из 8 тыс. выпускников 5 тыс. пойдут в колледжи и техникумы. Плюс в Челны ежегодно приезжает 1,5 тыс. абитуриентов из других районов республики. А бюджетных мест чуть больше 2 тысяч. Поэтому, как минимум, нужно создать еще 2 тыс. бюджетных мест», — рассказал Нигматулин об одном из этапов решения проблем.

Второй способ решения проблемы — изменить соотношение подготовки рабочих и специалистов: в Набережных Челнах из 17 учреждений профобразования лишь пять обучают рабочим специальностям.

«То есть только каждый девятый студент получает рабочую специальность. И только 20% бюджетных мест приходятся на рабочие профессии», — объяснил Руслан Нигматулин.

Третье предложение — это капитальный ремонт общежитий. Сейчас из пяти общежитий в городе обновлено только одно — принадлежащее Камскому строительному колледжу. Остальные не ремонтировались со дня открытия. «После ремонта общежития желающих поступить в строительный колледж стало намного больше», – подытожил спикер.