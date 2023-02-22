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Руc Тат
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Общество 22 февраля 2023 17:36

Депутат Госсовета РТ на концерте ко Дню защитника Отечества: Мы видим единение общества

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На концерте, посвященном грядущему дню Защитника Отечества, можно увидеть как взрослых людей, так и множество молодежи. Это демонстрирует, как общество едино и желает Победы России в СВО. Таким мнением с «Татар-информом» во время мероприятия поделился депутат Государственного Совета РТ, первый секретарь ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов.

«Посмотрите, сегодня на концерте одна молодежь. Это показывает наше единение во имя общей Победы. Когда мы едины, мы непобедимы. История мая 1945 года должна повториться. Будет сложно, но мы обязаны победить», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день даже политические силы в стране объединились и выполняют указания Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина.

#23 февраля #хафиз миргалимов
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