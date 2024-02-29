Депутат Госсовета РТ: Молодежи важно слышать из уст Путина слова уверенности в будущем

Для молодого поколения было особенно важно услышать от лица главы государства слова уверенности в будущем России, в завтрашнем дне. Об этом заявил депутат Госсовета Татарстана, руководитель местного отделения «Движения Первых» в Казани Динар Бариев, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Два новых национальных проекта „Молодежь России“ и „Семья“ очень дополняют друг друга, потому что ключевые тезисы, о которых говорил Президент РФ Владимир Путин, связаны с образом „России будущего“. Наша страна — это большая семья, и для молодежи было очень важно услышать от лица главы государства слова уверенности в завтрашнем дне, в будущем нашей страны», — рассказал Бариев «Татар-информу».

Он обратил внимание на то, что раньше интересы «молодежной отрасли» также были представлены во всех нацпроектах, но теперь появился отдельный проект, в котором очень много идей и мыслей для организации системной фундаментальной работы в сфере молодежной политики.

«На мой взгляд, за последние годы это самое длительное, масштабное и содержательное послание, которое мы получили. Помимо нацпроектов Президент рассказал и о важных молодежных программах. Например, о расширении проекта „Пушкинская карта“, о капитальном ремонте садиков и школ, выделении большого финансирования для вузов и ссузов. Все это действительно говорит о большом стратегическом интересе во всех аспектах развития молодежной политики. Это меня, в том числе как гражданина РФ, очень сильно порадовало», – добавил спикер.

По его словам, приоритетной целью развития России, как и подчеркивал Путин, безусловно остается поддержка семьи, уважение старших, забота о родных и близких.

«Мы в Татарстане живем с этим с детства и теперь, когда все это является постулатами развития нашей страны, я понимаю, что уверенность в завтрашнем дне у людей укрепляется. Это очень большое подспорье, чтобы количество детей в каждой семье увеличивалось, и люди четко понимали, что государство на всех этапах жизни их поддержит», – уверен Бариев.