Депутат Госсовета РТ Камалетдинов назвал отличия «Батырлар» от «Времени героев»

В программу «Батырлар» гораздо проще попасть, чем во «Время героев». Об этом написал депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов в своем телеграм-канале, сравнивая республиканскую и федеральную программы. Напомним, что 1 апреля завершился этап принятия заявок на «Батырлар. Герои Татарстана».

«На мой взгляд, это очень хорошо, что кроме федеральной программы у нас запустили региональную. Спасибо за это Раису Республики Рустаму Минниханову. Во-первых, все же проще попасть, а знания и навыки будут очень полезны. Во-вторых, и, как я думаю, наиболее главный момент, парни останутся работать в Татарстане. Рядом с семьей в родном районе. Ну или в соседнем. А на федеральном уровне могут отправить куда угодно. В-третьих, это и возможность получения новых знаний, нужных любому руководителю, возможность найти себя после СВО и продолжить служение отечеству», – написал он в посте.

Он также назвал огромным «плюсом» тот факт, что к работе подключатся участники СВО, которые научились принимать правильные решения и теперь «смотрят на мир через призму справедливости».

«Ну и главное, придут парни, что научились принимать правильные решения быстро и в сложной ситуации, брать на себя ответственность за решения и действия. Придут парни, что смотрят на мир через призму справедливости и патриотизма. А это всегда идет в плюс любой работе», – добавил Камалетдинов.