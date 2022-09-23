Депутат Госсовета РТ и мэр Набережных Челнов захотели принять участие в спецоперации

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом парламентарий сообщил на 34-м заседании Государственного Совета РТ.

«Я настаиваю, чтобы аппарат бронь в отношении меня как депутата Госсовета не ставил. Если меня призовут, я пойду в рамках мобилизации защищать нашу страну», – подчеркнул Шарафиев.

Депутата поддержал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, отметив, что «с удовольствием услышал такое заявление». «И таких немало. Мы сегодня собрали уже около 10 человек, которые говорят: “Я готов”. В том числе глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что готов выступить в роли защитника своей страны в это непростое время», – добавил руководитель парламента.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, а с 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях начались референдумы по вхождению в состав России.