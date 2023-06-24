Депутат Госсовета РТ: «Это предательство интересов страны и нашего народа»

О своем видении ситуации «Татар-информу» рассказал депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев.

«В условиях, когда единение россиян жизненно необходимо — это подлинное предательство интересов страны и нашего народа. Не случайно в своем обращении Президент использовал именно это слово», — отметил он.

По словам депутата, вооруженный мятеж — это тягчайшее антигосударственное преступление. Кто бы в нем не был замешан, должен понести самую строгую ответственность. Участники мятежа фактически играют на роль нашему врагу, ослабляя наши вооруженные силы и сталкивая их между собой, отметил депутат.

Игорь Бикеев считает, что ситуация с ЧВК Вагнер является ужасной и безответственной по отношению к тем, кто уже сложил голову, в том числе к самим «вагнеровцам». К тем, кто сейчас воюет, проливая свою кровь, к тем, кто отдает последнее, собирая что-то для бойцов или на гуманитарную помощь.

«Нужно понимать, что военная служба она особая: приказ должен быть выполнен. Если армия будет свергать и выбирать командира, голосовать, решая идти или не идти в атаку, она не сможет быть эффективной и будет неминуемо побеждена. Предлагаю мятежникам сложить оружие и подчиниться приказу Верховного главнокомандующего РФ. Возможно, кто-то из них сперва не понял, во что его втянули. Одумайтесь, нужно быть всем вместе. Очень больно, даже трагично, что прославленные и героические «вагнеровцы», которыми гордилась страна, сейчас своими действиями фактически помогают нашим врагам», — поделился депутат.