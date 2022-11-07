Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отправился в зону СВО добровольцем. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Мной принято решение подписать краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, находящихся в зоне СВО. До этого уже несколько раз бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями. Пришло время оказать боевую поддержку нашим бойцам! Сейчас мы как никогда должны быть едины, чтобы плечом к плечу, отстаивать интересы нашей страны!» – написал у себя в соцсетях Эдуард Шарафиев.

Фото: © личный архив депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева

После окончания контракта Шарафиев планирует вернуться домой и наладить работу гуманитарных экспедиций в зону СВО.

«Работы предстоит много. Постараюсь внести достойный вклад в нашу общую Победу!» – добавил депутат Госсовета РТ.