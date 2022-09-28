Депутат Госсовета РТ Динар Бариев планирует вернуться волонтером в Донбасс

В Донбассе люди совершенно по-особенному воспринимают помощь. При этом работы там остается еще очень много. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Динар Бариев, который уже провел две недели в качестве волонтера в ДНР.

Он отметил, что в ближайшее время планирует вновь вернуться в Донбасс.

«После того как я пробыл там две недели, стал смотреть на многие вещи по-другому. Там люди воспринимают помощь совершенно иначе. Я хотел поехать на референдумы в качестве наблюдателя, но не получилось. У нас каждые две недели будут отправки волонтеров, я планирую присоединиться к ним в ближайшее время», – поделился собеседник агентства.

По его словам, у волонтеров в Донбассе нет понятия «выходного дня». Когда не было работы в больнице, они организовывали разные активности для детей, которые долгое время жили в напряженной обстановке.