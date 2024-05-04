Депутат Госсовета РТ: Дед вынес с поля боя 47 раненых в 1943 году

Депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов присоединился к акции «Мой Герой — моя семья». Он рассказал о своем деде Михаиле Атласове — ветеране Великой Отечественной войны, награжденном орденом Красной Звезды. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Михаилу Атласову был 31 год, когда он был призван на фронт Ново-Челнинским РВК в июле 1941 года. В 1943 году боец был представлен к ордену Красной Звезды за то, что вынес с поля боя 47 раненых бойцов и командиров с оружием, а также оказал помощь 12 раненым. Бои проходили в районе деревни Отря в Смоленской области.

В деревне Федоровка Заинского района установлен мемориал воинам Великой Отечественной войны. Увидеть на нем можно и фотографию Михаила Атласова. Умер ветеран в 1984 году.

«На них надо равняться, ими нужно гордиться и ставить в пример будущим поколениям! Подвиг наших отцов, дедов бессмертен! Они настоящие герои и патриоты нашей Великой Родины!» — отметил Николай Атласов.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.