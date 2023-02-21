Депутат Госсовета РТ: Было много споров о Болонской системе, Президент нас услышал

Уход от стандартов Болонской системы образования, обозначенный Президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию, окажет большой эффект на всю систему. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Государственного Совета РТ Динар Бариев.

«Хочется отметить уход от Болонской системы образования и возвращение к нашим стандартам. Мы понимаем, что было много разговоров о том, подходит ли нам такая система со стороны как научного сообщества, так и самих студентов. Президент России услышал просьбы и принял соответствующие меры», — поделился собеседник агентства своим пониманием ситуации.

Он подчеркнул, что важными будут и обозначенные Владимиром Путиным меры, касающиеся среднего профессионального образования. Они помогут повысить престиж рабочих профессий и увеличат желание молодых людей поступать в ссузы.

Отдельно Бариев упомянул идею с созданием фонда помощи военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, и их семьям. По его мнению, такой шаг позволит систематизировать все те меры поддержки, которые существуют в различных регионах страны.