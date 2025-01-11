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Депутат Госсовета РТ Баксиков: Самые частые обращения ко мне — поиск без вести пропавших
Герой России, депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков рассказал, с какими вопросами к нему чаще всего обращаются жители республики.
«Самые частые обращения — это вопросы по поводу поиска без вести пропавших», — поделился он в «Интервью без галстука» для «Татарстан-24».
Баксиков отметил, что для решения вопроса обращается к уполномоченной по правам человека в РТ Сарии Сабурской, которая, в свою очередь, уточняет сведения у Красного Креста. Оказывают помощь также Ассоциация героев и Союз ветеранов спецоперации.
«Второй по значимости вопрос — это коммунальное хозяйство. Тут уже вплотную работаем с Минстроем, они тоже оказывают большое влияние и поддержку», — добавил депутат.
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