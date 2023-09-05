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Депутат Госсовета предложила привлекать в школы Татарстана учителей из других регионов
Из-за нехватки учителей в Государственном Совете Татарстана предложили привлекать в школы республики педагогов из других субъектов Федерации. На данный момент в регионе зафиксирован «огромный дефицит кадров, начиная с детских садов», рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.
«Сегодня создаются все условия для молодых педагогов, тем не менее учителей не хватает. Если мы возьмем количество выпускников, даже если все 100% придут в школы, то они не покроют, допустим, численность физиков и информатиков», – заявила спикер на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Депутат Рима Мухамедшина отметила, что есть возможность привлекать выпускников-педагогов их из других российских регионов.
«Очевидно, что без переезжающих не обойтись. Вот плюс 10 тыс. детей. Если простым подсчетом разделить на 30 учеников в классе, то это абсолютно новые рабочие места. Может быть, нам выйти с инициативой о строительстве общежития для переезжающих из других регионов? Потому что такой демографической ситуации по школьникам нет нигде у соседей. Может быть, выделять какие-то “подъемные”, чтобы решить жилищные вопросы», – подчеркнула она.
Представитель Минобрнауки Татарстана поддержала идею депутата.
Татарстан, начиная с 2020 года, принимает участие в федеральной программе «Земский учитель». За четыре года ее реализации на востребованные вакантные должности в республику привлечено 54 педагога, в том числе девять учителей в прошлом году и 23 человека – в 2023-м.
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