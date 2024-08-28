Депутат Госсовета Камиль Нугаев посетил семьи бойцов СВО в Атнинском районе

В рамках инициативы «Забота о СВОих» представители власти посетили семьи участников специальной военной операции в Атнинском районе. Депутат Госсовета Камиль Нугаев и Равиля Мухаметгалиева, исполнительный секретарь местного отделения партии, провели встречи с родными трех военнослужащих.

Одним из них стал Руслан Яруллин, находящийся на фронте с сентября 2022 года. За свои заслуги в разминировании он был награжден медалью. В настоящее время Руслан восстанавливается дома после полученного ранения, окруженный заботой жены Алисы и дочерей Аделины и Азалии.

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Также делегация навестила семью Ильфата Галиуллина, который встал на защиту Родины осенью 2022 года. Камиль Нугаев пообщался с супругой военнослужащего Эндже и их дочерьми Замирой и Залией.

Третьим участником СВО, чью семью посетили представители власти, стал Фарид Сабирзянов, находящийся на передовой около двух месяцев. Депутат побеседовал с его женой Муслимой и узнал о детях: старший сын Фанил проходит военную службу, дочь Миляуша учится в 10 классе, а младший сын Фирзар – в 8-м.

«Необходимо, чтобы наши защитники были уверены в благополучии своих близких. Мы стремимся окружить семьи бойцов заботой и вниманием, чтобы они не чувствовали себя одинокими в решении возникающих проблем», – рассказала Равиля Мухаметгалиева.